Arteta. “Estamos aqui para lhes tirar o título”

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, diz que o PSG é favorito para a final da Liga dos Campeões deste sábado.

Apesar disso, garante que a sua equipa está com "fome" e que quer levantar a “orelhuda”.

Merecemos estar aqui

"A preparação foi muito boa e merecemos estar aqui. E queremos também merecer vencer a final. O PSG é favorito, mas queremos tirar-lhes esse direito. Lutámos durante tanto tempo para ganhar a Premier League e agora queremos voltar a fazê-lo. Lutámos e temos o nível necessário. Por isso, espero muita coragem e um desejo inabalável de vencer."

Jogadores disponíveis ou não

"O Timber vai poder jogar, embora ainda haja de ver. O mesmo se aplica ao Madueke, que já recuperou. O Ben White será o único indisponível. Quando vejo os jogadores, vejo-os com vontade, com sede de disputar uma grande final. Com fome. Todos querem fazer parte deste jogo. Ninguém quer perdê-lo."

Preparação para PSG

"Falámos da derrota do ano passado. Evoluímos de diferentes maneiras e detetámos as lacunas do PSG. Aprendemos muito com os três jogos da temporada. Mas tudo mudou. Eles evoluíram de forma diferente, tal como nós. Preparámos estratégias diferentes."

Luis Enrique

"Sempre foi uma referência, mesmo enquanto jogador. Sempre foi muito especial. Fez muito pelo PSG. É claramente uma fonte de inspiração para mim"

Vitória na Premier League tira pressão?

"É uma nova oportunidade. Temos de ter bem claro que esta é a grande oportunidade de fazer história no clube. Temos de jogar com muita garra e com vontade de chegar à final. A ambição é muito importante. Ganhámos um título e queremos o segundo. Queremos fazer história. Olho à minha volta e vejo a alegria e a vontade que todos têm de disputar este jogo."

Melhor Odegaard?

"O Martin é autêntico. É uma pessoa em quem se pode confiar plenamente. Provavelmente é o maior exemplo a seguir naquele balneário. Possui todas as qualidades para liderar a equipa de forma excecional."

PSG é o favorito

"Eles estão a defender o título, são os campeões, e nós estamos aqui para lhes tirar o título."

A final da Champions entre PSG e Arsenal vai decorrer, este sábado, a partir das 17h00, em Budapeste (Hungria).