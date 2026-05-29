Barcelona contrata Anthony Gordon
29 mai, 2026 - 20:43
Extremo chega do Newcastle.
O extremo Anthony Gordon deixa o Newcastle e é reforço do Barcelona.
O internacional inglês, de 25 anos, assinou até 2031 com o campeão espanhol.
Esta época, pela equipa inglesa, Gordon fez 17 golos em 46 jogos oficiais.
A verba investida pelos catalães não é oficial, mas a imprensa espanhola fala em 80 milhões.
