Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Barcelona contrata Anthony Gordon

29 mai, 2026 - 20:43

Extremo chega do Newcastle.

A+ / A-

O extremo Anthony Gordon deixa o Newcastle e é reforço do Barcelona.

O internacional inglês, de 25 anos, assinou até 2031 com o campeão espanhol.

Esta época, pela equipa inglesa, Gordon fez 17 golos em 46 jogos oficiais.

A verba investida pelos catalães não é oficial, mas a imprensa espanhola fala em 80 milhões.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?