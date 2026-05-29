Duelo entre portugueses na Libertadores

29 mai, 2026 - 17:20 • Carlos Calaveiras

Veja o resultado do sorteio para Taça Libertadores e Taça Sul-Americana.

Artur Jorge, Cruzeiro. Foto: João Guilherme/EPA
Leonardo Jardim, treinador do Flamengo. Foto: Paloma Del Solar/EPA
O sorteio dos oitavos de final da Taça Libertadores coloca frente a frente dois treinadores portugueses: o Cruzeiro, de Artur Jorge, e o Flamengo, de Leonardo Jardim, vão defrontar-se nos 'oitavos'.

Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, vai reencontrar os paraguaios do Cerro Porteño.

Os outros jogos da eliminatória são: Estudiantes-Universidad Católica, Mirassol-LDU Quito, Fluminense-Independiente Rivadavia, Deportes Tolima-Independiente del Valle, Platense- Coquimbo Unido e Rosario Central-Corinthians.

A final da “Champions” sul-americana está marcada para Montevideu, no Uruguai.

Taça Sul-Americana

Já na Taça Sul-Americana, destaque para o duelo entre o Botafogo, de Franclim Carvalho, e o vencedor do playoff entre Lanús e Cienciano.

O Grémio, de Luís Castro, vai defrontar o Bolívar no playoff da competição e, caso passe, vai defrontar o São Paulo.

Os restantes confrontos são: Recoleta-vencedor do Boca Juniors-O’Higgins, River Plate e Santa Fe/Caracas, Olimpia-Independiente Medellín/Vasco da Gama, Atlético Mineiro-Sp. Cristal/RB Bragantino, Macará-Universidad Central/Santos e Montevideu City Torque-Nacional/Tigre.

A final vai ser em Barranquilla, na Colômbia.

"Lisboa Menina e Moça" toca no primeiro concerto de Bad Bunny

