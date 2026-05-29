Luis Enrique garante Nuno Mendes na final, mas não fala em favoritos na Champions

O treinador do PSG, Luís Enrique, elogia o Arsenal, nega favoritismos e garante que Nuno Mendes está totalmente recuperado da lesão.

Esperança

"A confiança assenta em dois aspetos: somos os atuais campeões e superámos uma época com uma exigência enorme. Não há nenhuma equipa na Europa que, nos últimos dois anos, tenha tido um calendário mais difícil. Isso expôs-nos, fez-nos perder jogos. Espero que amanhã se viva uma grande festa do futebol e que o título vá para quem melhor jogar em campo"

Hakimi e Nuno Mendes

"Os dois estão em boas condições e poderão jogar amanhã"

Motivação

"Não há motivação maior do que disputar uma final da Champions. Tudo o resto são opiniões ou comentários. Amanhã ver-se-á em campo quem está melhor e quem consegue levantar o título"

Favorito?

"Numa final é muito complicado falar de favoritos. No ano passado já assistimos a um jogo totalmente imprevisível e isso faz parte do futebol. Não creio que haja uma equipa acima da outra. A chave estará em aproveitar os pequenos detalhes e saber gerir a tensão que este tipo de encontros gera"

Exigência

"Num clube como este, tudo é ampliado. Se encadeamos várias derrotas, parece que há uma crise, e quando ganhamos com regularidade, isso é dado como garantido. Faz parte da exigência que rodeia o PSG. O importante é que, nas últimas temporadas, demonstrámos uma identidade muito clara e uma grande regularidade no nosso jogo"

Preparação

"Tentámos gerir bem as cargas e dar descanso aos jogadores no final das sessões. Também tivemos tempo para estudar o adversário, que conhecemos bastante bem. Sabemos que ainda podemos melhorar em vários aspetos, tanto ofensivos como defensivos. Numa final da Champions, nunca se sabe quando voltaremos a ter uma oportunidade assim, por isso temos de dar o nosso melhor"

Caminho para a final

"Se tiver de escolher, fico com o 5-4. O segundo jogo terminou em empate, mas, sinceramente, foi a eliminatória que mais apreciei em toda a Liga dos Campeões. Também contra o Chelsea, o Mónaco e o Liverpool demonstrámos o nível desta equipa. Estar numa segunda final da Liga dos Campeões é algo muito especial e tem um enorme valor para nós"

Arsenal

"Para mim, o Arsenal foi a equipa mais destacada da Premier League nesta época e fez o suficiente para conquistar o campeonato"

A final da Champions está marcada para as 17h00 deste sábado.