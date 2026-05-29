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Monza regressa à Série A italiana

29 mai, 2026 - 23:03

Dany Mota é avançado desta equipa que garantiu a subida.

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O Monza perdeu 2-0 na segunda mão do playoff de manutenção, diante do Catanzaro, mas garantiu a permanência no principal campeonato italiano.

Na primeira mão, o Monza tinha vencido pelo mesmo resultado e garantiu a subida porque tinha terminado a Serie B no terceiro lugar, enquanto o Catanzaro foi quinto.

Esta sexta-feira, Fellipe Jack (39') e Ruggero Frosinini (78') ainda fizeram os golos do Catanzaro, mas faltou mais um tento para garantir a subida.

O Monza, onde joga o português Dany Mota, sobe, juntando-se aos já promovidos Veneza e Frosinone.

Em sentido inverso, caem à Série B o Cremonese, o Verona e o Pisa.

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