França

Nice permanece na Ligue 1 gaulesa

29 mai, 2026 - 22:45 • Carlos Calaveiras

Playoff foi decidido esta sexta-feira.

O Nice venceu o Saint-Étienne, por 4-1, na segunda mão do playoff e manteve lugar no principal escalão do futebol francês.

Todos os golos foram apontados no último quarto de hora: Jonathan Clauss (62'), Kail Boudache (81'), Elye Wahi (87' e 90+2') marcaram para o Nice. Davitashvili fez o tento de honra do Saint-Étienne, aos 78'.

O português Tiago Gouveia não foi opção.

De recordar que na primeira mão as duas equipas tinham empatado 0-0.

