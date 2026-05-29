França
Nice permanece na Ligue 1 gaulesa
29 mai, 2026 - 22:45 • Carlos Calaveiras
Playoff foi decidido esta sexta-feira.
O Nice venceu o Saint-Étienne, por 4-1, na segunda mão do playoff e manteve lugar no principal escalão do futebol francês.
Todos os golos foram apontados no último quarto de hora: Jonathan Clauss (62'), Kail Boudache (81'), Elye Wahi (87' e 90+2') marcaram para o Nice. Davitashvili fez o tento de honra do Saint-Étienne, aos 78'.
O português Tiago Gouveia não foi opção.
De recordar que na primeira mão as duas equipas tinham empatado 0-0.
