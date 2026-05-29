Argentina

Oficial. Otamendi no River Plate

29 mai, 2026 - 23:21 • Carlos Calaveiras

Internacional esteve seis anos no Benfica.

O River Plate oficializou a contratação de Nicolas Otamendi, ex-Benfica.

O contrato do internacional argentino, de 38 anos, é de um ano e meio, até final de 2027.

Antes, Otamendi esteve seis épocas nos encarnados, onde foi capitão.

O central está agora a preparar a presença no Mundial para tentar renovar o título da Argentina.

