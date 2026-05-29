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Futebol
Sá Pinto conquista Taça do Chipre
29 mai, 2026 - 21:26 • Redação com Lusa
Português Pêpê Rodrigues marcou um dos golos.
O Pafos, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, conquistou pela segunda vez a Taça do Chipre de futebol, ao derrotar o Apollon, por 2-0, com o luso Pêpê Rodrigues a marcar um dos golos.
Em Nicósia, o Pafos apenas conseguiu chegar ao triunfo nos cinco minutos finais, com golos do brasileiro Jajá (85 minutos) e de Pêpê Rodrigues (90+2), num encontro em que a equipa de Sá Pinto ficou reduzida a 10 jogadores, aos 90+5, por expulsão do cabo-verdiano João Correia, um minuto antes de Brandón Llamas, do Apollon, também ver o vermelho.
Os portugueses Dani Silva, Pêpê Rodrigues e Domingos Quina foram titulares no Pafos, com Alexandre Brito a ser lançado antes do intervalo, enquanto Pedro Marques fez os 90 minutos pelo Apollon.
O Pafos conquistou pela segunda vez a Taça do Chipre, depois de o ter feito pela primeira vez em 2023/24. David Luiz, ex-Benfica, levantou o "caneco".
Ao longo da carreira, o treinador português, de 53 anos, conquistou uma Supertaça do Irão, pelo Esteghlal, e uma Taça da Bélgica, pelo Standard Liège.
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