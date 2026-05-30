Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Arsenal

Arteta. “Temos de tornar esta dor em combustível”

30 mai, 2026 - 22:32

Arsenal perde Champions nas grandes penalidades após empate 1-1 no tempo regulamentar.

A+ / A-

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, diz sentir “dor” pela derrota na final da Liga dos Campeões diante do PSG.

"Dor. Quando estamos tão perto de vencer uma competição, a uns penáltis de vencer a maior competição de clubes do mundo, é assim que nos devemos sentir. Temos de tornar esta dor em combustível”, disse.

Apesar disso, o técnico espanhol garante estar “muito orgulhoso deles”. “Estão a dar-nos muitas alegrias e é um privilégio treinar este grupo de jogadores, esta equipa. Conseguimos um grande título [Liga inglesa] e falhámos o maior”.

O ex-adjunto de Pep Guardiola elogia o adversário deste sábado, o PSG.

“É muito difícil jogar contra eles. É por isso que são duas vezes campeões seguidos. E a qualidade individual que têm e a maneira de trabalhar do treinador... São uma equipa de topo".

O PSG vence a Champions, nas grandes penalidades (4-3), após empate 1-1 no tempo regulamentar. É a segunda orelhuda consecutiva para o campeão francês.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?