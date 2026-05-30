Arteta. “Temos de tornar esta dor em combustível”

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, diz sentir “dor” pela derrota na final da Liga dos Campeões diante do PSG.

"Dor. Quando estamos tão perto de vencer uma competição, a uns penáltis de vencer a maior competição de clubes do mundo, é assim que nos devemos sentir. Temos de tornar esta dor em combustível”, disse.

Apesar disso, o técnico espanhol garante estar “muito orgulhoso deles”. “Estão a dar-nos muitas alegrias e é um privilégio treinar este grupo de jogadores, esta equipa. Conseguimos um grande título [Liga inglesa] e falhámos o maior”.

O ex-adjunto de Pep Guardiola elogia o adversário deste sábado, o PSG.

“É muito difícil jogar contra eles. É por isso que são duas vezes campeões seguidos. E a qualidade individual que têm e a maneira de trabalhar do treinador... São uma equipa de topo".

O PSG vence a Champions, nas grandes penalidades (4-3), após empate 1-1 no tempo regulamentar. É a segunda orelhuda consecutiva para o campeão francês.