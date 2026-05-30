FPF e Liga felicitam portugueses do PSG

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portugal felicitaram os portugueses que se sagraram bicampeões europeus ao serviço do Paris Saint-Germain, ao vencerem por 4-3 nos penáltis, depois da igualdade 1-1 no prolongamento.

Os parisienses, pentacampeões franceses, revalidaram o troféu, em Budapeste, frente aos "gunners", que eliminaram o Sporting nos quartos de final, que até marcaram primeiro, pelo alemão Kai Havertz, aos seis minutos, mas Ousmane Dembélé empatou, aos 65, na conversão de uma grande penalidade.

Nas grandes penalidades, Eze e Gabriel não conseguiram marcar, tal como Nuno Mendes, do lado dos parisienses, que converteram os restantes castigos máximos e venceram por 4-3.

A FPF, através de uma mensagem assinada pelo presidente Pedro Proença, felicitou os quatro jogadores internacionais portugueses do emblema da capital francesa, casos de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, mas também ao diretor Luís Campos.

"Felicitações, em meu nome, e em nome da FPF, ao PSG pela conquista da Liga dos Campeões! Parabéns aos nossos internacionais Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos e ao diretor Luís Campos pela segunda Champions consecutiva, a coroar uma grande temporada, marcada já pela conquista do campeonato francês", escreveu o antigo árbitro.

Proença considerou que o título representa "mais um triunfo que engrandece e reconhece a importância de todo o futebol português, representado ao mais alto nível no maior palco do mundo".

"Parabéns, campeões!", rematou Proença.

Mas também o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) se quis associar ao título dos parisienses.

"É com enorme orgulho que vemos portugueses a conquistar novamente a UEFA "Champions". Este feito extraordinário demonstra, uma vez mais, a qualidade dos jogadores que o futebol português forma e desenvolve, assim como a excelência do trabalho realizado diariamente pelos clubes portugueses", referiu Reinaldo Teixeira.

O dirigente elogiou os bicampeões europeus "por esta conquista histórica, que prestigia o futebol português e inspira as novas gerações".