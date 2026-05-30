Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

FPF e Liga felicitam portugueses do PSG

30 mai, 2026 - 20:55 • Lusa

São cinco os lusos campeões europeus: Nuno Mendes, Vítinha, João Neves, Gonçalo Ramos e Luís Campos.

A+ / A-

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portugal felicitaram os portugueses que se sagraram bicampeões europeus ao serviço do Paris Saint-Germain, ao vencerem por 4-3 nos penáltis, depois da igualdade 1-1 no prolongamento.

Os parisienses, pentacampeões franceses, revalidaram o troféu, em Budapeste, frente aos "gunners", que eliminaram o Sporting nos quartos de final, que até marcaram primeiro, pelo alemão Kai Havertz, aos seis minutos, mas Ousmane Dembélé empatou, aos 65, na conversão de uma grande penalidade.

Nas grandes penalidades, Eze e Gabriel não conseguiram marcar, tal como Nuno Mendes, do lado dos parisienses, que converteram os restantes castigos máximos e venceram por 4-3.

A FPF, através de uma mensagem assinada pelo presidente Pedro Proença, felicitou os quatro jogadores internacionais portugueses do emblema da capital francesa, casos de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, mas também ao diretor Luís Campos.

"Felicitações, em meu nome, e em nome da FPF, ao PSG pela conquista da Liga dos Campeões! Parabéns aos nossos internacionais Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos e ao diretor Luís Campos pela segunda Champions consecutiva, a coroar uma grande temporada, marcada já pela conquista do campeonato francês", escreveu o antigo árbitro.

Proença considerou que o título representa "mais um triunfo que engrandece e reconhece a importância de todo o futebol português, representado ao mais alto nível no maior palco do mundo".

"Parabéns, campeões!", rematou Proença.

Mas também o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) se quis associar ao título dos parisienses.

"É com enorme orgulho que vemos portugueses a conquistar novamente a UEFA "Champions". Este feito extraordinário demonstra, uma vez mais, a qualidade dos jogadores que o futebol português forma e desenvolve, assim como a excelência do trabalho realizado diariamente pelos clubes portugueses", referiu Reinaldo Teixeira.

O dirigente elogiou os bicampeões europeus "por esta conquista histórica, que prestigia o futebol português e inspira as novas gerações".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?