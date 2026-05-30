- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
-
Liverpool demite Arne Slot e já tem novo treinador na mira
30 mai, 2026 - 13:59 • Daniela Espírito Santo
Informação foi confirmada pelo clube, este sábado. Andoni Iraola poderá substituí-lo, avança a BBC.
O treinador Arne Slot foi despedido do Liverpool após duas temporadas aos comandos dos Reds, avança a BBC, este sábado.
O holandês, de 47 anos, chegou ao clube para substituir Jürgen Klopp e foi campeão no ano de estreia mas, nesta época, a equipa acabou por terminar em quinto lugar na Premier League.
"É claro que esta foi uma decisão difícil para o clube. A contribuição de Arne para o Liverpool durante o tempo que esteve conosco foi significativa, importante e bem sucedida", escreveram os proprietários do emblema britânico, num comunicado citado pela BBC.
"A nossa admiração por tudo o que ele conquistou não poderia ser maior", acrescenta o grupo que, no entanto, decidiu optar por outro caminho (talvez mais ofensivo) e uma "abordagem diferente" para a próxima época. Ainda este mês, e como recorda o canal televisivo, o avançado Mohamed Salah tinha confesso sentir que o clube precisava de ter uma "equipa ofensiva e implacável", capaz de "aterrorizar os adversários".
"A conclusão a que chegamos baseia-se na convicção de que o percurso da equipa será melhor conduzido através de uma mudança de rumo", reza o comunicado assinado pelos dirigentes, este sábado. "Arne sai com a nossa gratidão", dizem os responsáveis do Liverpool, que agradecem, igualmente, ao treinador ter ajudado o clube a lidar com a morte do avançado português Diogo Jota.
"Ajudou a guiar o clube num dos períodos mais difíceis de imaginar, após a perda do Diogo. A compaixão e a humanidade que demonstrou durante esse período dizem muito sobre ele enquanto pessoa".
De acordo com a BBC, o clube britânico já terá outro candidato em mente: Andoni Iraola, que também foi despedido recentemente, abandonou o Bournemouth e poderá estar a caminho da cidade dos Beatles.
- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
-
- A história da “granada” de Salah e o "mantra vivo e pulsante” que lhe pode complicar a vida
- Arne Slot: "Gosto muito do Benfica, mas preferia ter jogado contra eles e não contra o PSG"
- O quentinho Everton-Liverpool ainda dá que falar: dois jogos de suspensão para Arne Slot
- Arne Slot vai treinar o Liverpool
- "Forever 20": Liverpool revela imagens do memorial em homenagem a Diogo Jota e André Silva
- Manchester United derrota Liverpool e regressa à Champions
- City goleia Liverpool para a Taça
- Fim de uma era. Salah anuncia saída do Liverpool no final da temporada
- A história da “granada” de Salah e o "mantra vivo e pulsante” que lhe pode complicar a vida
- Arne Slot: "Gosto muito do Benfica, mas preferia ter jogado contra eles e não contra o PSG"
- O quentinho Everton-Liverpool ainda dá que falar: dois jogos de suspensão para Arne Slot
- Arne Slot vai treinar o Liverpool
- "Forever 20": Liverpool revela imagens do memorial em homenagem a Diogo Jota e André Silva
- Manchester United derrota Liverpool e regressa à Champions
- City goleia Liverpool para a Taça
- Fim de uma era. Salah anuncia saída do Liverpool no final da temporada