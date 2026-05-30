Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liverpool demite Arne Slot e já tem novo treinador na mira

30 mai, 2026 - 13:59 • Daniela Espírito Santo

Informação foi confirmada pelo clube, este sábado. Andoni Iraola poderá substituí-lo, avança a BBC.

A+ / A-

O treinador Arne Slot foi despedido do Liverpool após duas temporadas aos comandos dos Reds, avança a BBC, este sábado.

O holandês, de 47 anos, chegou ao clube para substituir Jürgen Klopp e foi campeão no ano de estreia mas, nesta época, a equipa acabou por terminar em quinto lugar na Premier League.

"É claro que esta foi uma decisão difícil para o clube. A contribuição de Arne para o Liverpool durante o tempo que esteve conosco foi significativa, importante e bem sucedida", escreveram os proprietários do emblema britânico, num comunicado citado pela BBC.

"A nossa admiração por tudo o que ele conquistou não poderia ser maior", acrescenta o grupo que, no entanto, decidiu optar por outro caminho (talvez mais ofensivo) e uma "abordagem diferente" para a próxima época. Ainda este mês, e como recorda o canal televisivo, o avançado Mohamed Salah tinha confesso sentir que o clube precisava de ter uma "equipa ofensiva e implacável", capaz de "aterrorizar os adversários".

"A conclusão a que chegamos baseia-se na convicção de que o percurso da equipa será melhor conduzido através de uma mudança de rumo", reza o comunicado assinado pelos dirigentes, este sábado. "Arne sai com a nossa gratidão", dizem os responsáveis do Liverpool, que agradecem, igualmente, ao treinador ter ajudado o clube a lidar com a morte do avançado português Diogo Jota.

"Ajudou a guiar o clube num dos períodos mais difíceis de imaginar, após a perda do Diogo. A compaixão e a humanidade que demonstrou durante esse período dizem muito sobre ele enquanto pessoa".

De acordo com a BBC, o clube britânico já terá outro candidato em mente: Andoni Iraola, que também foi despedido recentemente, abandonou o Bournemouth e poderá estar a caminho da cidade dos Beatles.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?