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PSG
Luis Enrique. "Como isto, só vi o Real Madrid fazer"
30 mai, 2026 - 22:12
O PSG derrotou o Arsenal nas grandes penalidades (4-3) depois de um empate 1-1 no tempo regulamentar. É a segunda Champions consecutiva para o campeão francês.
O treinador do PSG, Luis Enrique, deixa grandes elogios aos seus jogadores após a conquista da segunda Liga dos Campeões consecutiva.
“A estes jogadores tenho de os mandar parar de treinar e continuam a treinar. Quando alguém desfruta do que faz e não lhes custa nada, não tenho mérito nenhum. É ao contrário. Esta equipa vai competir no ano que vem e o nível vai ser altíssimo. Quando cada um desfruta do que faz, não custa nada”, disse.
O técnico não tem dúvidas: "Como isto, só vi o Real Madrid fazer. A primeira foi histórica, a segunda vai ser mais. Paris e o PSG precisavam pôr-se no grupo das melhores equipas e já não queremos baixar”.
Luís Enrique falou depois sobre os ingleses do Arsenal: “Começou o jogo da melhor maneira, com um pouco de sorte e com o que é decisivo numa final, que é marcar o primeiro golo”.
“Acredito que merecemos vencer a final. Mas também merecia o Arsenal. Mas o que fizemos na temporada é de destacar e estamos muito contentes", acrescentou.O PSG derrotou o Arsenal nas grandes penalidades (4-3) depois de um empate 1-1 no tempo regulamentar.
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