Luis Enrique. "Como isto, só vi o Real Madrid fazer"

O treinador do PSG, Luis Enrique, deixa grandes elogios aos seus jogadores após a conquista da segunda Liga dos Campeões consecutiva.

“A estes jogadores tenho de os mandar parar de treinar e continuam a treinar. Quando alguém desfruta do que faz e não lhes custa nada, não tenho mérito nenhum. É ao contrário. Esta equipa vai competir no ano que vem e o nível vai ser altíssimo. Quando cada um desfruta do que faz, não custa nada”, disse.

O técnico não tem dúvidas: "Como isto, só vi o Real Madrid fazer. A primeira foi histórica, a segunda vai ser mais. Paris e o PSG precisavam pôr-se no grupo das melhores equipas e já não queremos baixar”.

Luís Enrique falou depois sobre os ingleses do Arsenal: “Começou o jogo da melhor maneira, com um pouco de sorte e com o que é decisivo numa final, que é marcar o primeiro golo”.

“Acredito que merecemos vencer a final. Mas também merecia o Arsenal. Mas o que fizemos na temporada é de destacar e estamos muito contentes", acrescentou.

O PSG derrotou o Arsenal nas grandes penalidades (4-3) depois de um empate 1-1 no tempo regulamentar.