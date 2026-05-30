PSG conquista Champions pelo segundo ano consecutivo

O PSG derrota o Arsenal, nas grandes penalidades, e reconquista a Liga dos Campeões.

No tempo regulamentar a partida, disputada em Budapeste, terminou empatada 1-1 e só se decidiu da marca dos 11 metros (4-3). Falharam três atletas: Nuno Mendes, pelo PSG, Eze e Gabriel, pelos "gunners".

Como seria expectável, o PSG teve mais posse de bola, mas foi o Arsenal o primeiro a marcar, logo aos seis minutos, beneficiando de um mau corte de Marquinhos, que permitiu uma arrancada ao avançado alemão, que este sábado sentou Gyokeres no banco.

Os franceses chegaram à igualdade na segunda parte, ao minuto 65, de grande penalidade, apontada por Dembélé, a castigar falta sobre Kvaratskhelia.

As estatísticas dão vantagem ao PSG: 21-7 em remates, 3-1 em grandes oportunidades, mas a partida seguiu empatada até ao final.

Um dos pontos fortes dos ingleses são as bolas paradas, mas, por exemplo, cantos foram apenas três.

Titulares na equipa gaulesa foram, como habitualmente, Nuno Mendes, João Neves e Vitinha. Já o avançado Gonçalo Ramos entrou para o prolongamento e apontou o primeiro penálti da sequência final. Há outro português na estrutura: Luís Campos é o diretor desportivo.

Nota para o médio ex-FC Porto, que acabou eleito o "homem do jogo". Vitinha saiu com queixas na perna direita ao minuto 106 do encontro e foi substituido por Beraldo.

Depois da goleada imposta ao Inter (5-0), na época passada, e do desaire frente ao Bayern Munique (1-0), em Lisboa, em 2019/20, os parisienses, pentacampeões franceses, revalidaram o cetro europeu, ao derrotarem os gunners, que eliminaram o Sporting, nos quartos de final, na segunda presença dos londrinos no jogo decisivo da Champions, depois do desaire frente ao FC Barcelona, em 2005/06.

O Paris Saint-Germain impediu o pleno de vitórias de clubes ingleses nas competições europeias, depois dos triunfos do Aston Villa, na Liga Europa, e do Crystal Palace, na Liga Conferência, e tornou-se no nono clube a revalidar o título, o segundo na era Champions, depois do tri do Real Madrid (2015/16, 2016/17 e 2017/18).