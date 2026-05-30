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Itália
Rafael Leão. “Já dei tudo o que tinha no Milan”
30 mai, 2026 - 23:59 • Carlos Calaveiras
Internacional português quer "novo desafio", mas garante estar concentrado na seleção para o Mundial.
O avançado Rafael Leão admite que quer deixar o AC Milan.
Em declarações à Sporttv, Leão assume que está à procura de "um novo desafio numa nova liga".
"Eu acho que, pessoalmente, já dei tudo o que tinha no Milan. Foi um clube que me ajudou a crescer muito, que me apoiou nos momentos difíceis, e felizmente também consegui marcar o meu nome na história. Toda a gente tem sonhos e ambicionam ter um novo desafio numa nova liga. E se isso acontecer, ficarei muito contente e também realizado porque fiz o meu trabalho no Milan", referiu.
Na mesma entrevista acrescentou que, por agora, se quer focar no Mundial que se aproxima.
"Obviamente que agora o mais importante é o Mundial. Fazer o meu Mundial, conseguir ajudar a Seleção no que eu puder e depois, quando esse momento chegar, vou estudar as melhores opções para dar seguimento à minha carreira e também continuar a competir no topo do futebol europeu."
Rafael Leão, de 26 anos, é um dos 26 convocados de Portugal para o Mundial 2026.
Na época que agora terminou, o internacional luso esteve em 31 jogos, marcou 10 golos e fez 3 assistências. Foram, ao todo, 7 épocas em Milão.
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