Rafael Leão. “Já dei tudo o que tinha no Milan”

O avançado Rafael Leão admite que quer deixar o AC Milan.

Em declarações à Sporttv, Leão assume que está à procura de "um novo desafio numa nova liga".

"Eu acho que, pessoalmente, já dei tudo o que tinha no Milan. Foi um clube que me ajudou a crescer muito, que me apoiou nos momentos difíceis, e felizmente também consegui marcar o meu nome na história. Toda a gente tem sonhos e ambicionam ter um novo desafio numa nova liga. E se isso acontecer, ficarei muito contente e também realizado porque fiz o meu trabalho no Milan", referiu.

Na mesma entrevista acrescentou que, por agora, se quer focar no Mundial que se aproxima.

"Obviamente que agora o mais importante é o Mundial. Fazer o meu Mundial, conseguir ajudar a Seleção no que eu puder e depois, quando esse momento chegar, vou estudar as melhores opções para dar seguimento à minha carreira e também continuar a competir no topo do futebol europeu."