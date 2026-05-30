Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Itália

Rafael Leão. “Já dei tudo o que tinha no Milan”

30 mai, 2026 - 23:59 • Carlos Calaveiras

Internacional português quer "novo desafio", mas garante estar concentrado na seleção para o Mundial.

A+ / A-

O avançado Rafael Leão admite que quer deixar o AC Milan.

Em declarações à Sporttv, Leão assume que está à procura de "um novo desafio numa nova liga".

"Eu acho que, pessoalmente, já dei tudo o que tinha no Milan. Foi um clube que me ajudou a crescer muito, que me apoiou nos momentos difíceis, e felizmente também consegui marcar o meu nome na história. Toda a gente tem sonhos e ambicionam ter um novo desafio numa nova liga. E se isso acontecer, ficarei muito contente e também realizado porque fiz o meu trabalho no Milan", referiu.

Na mesma entrevista acrescentou que, por agora, se quer focar no Mundial que se aproxima.

"Obviamente que agora o mais importante é o Mundial. Fazer o meu Mundial, conseguir ajudar a Seleção no que eu puder e depois, quando esse momento chegar, vou estudar as melhores opções para dar seguimento à minha carreira e também continuar a competir no topo do futebol europeu."

Rafael Leão, de 26 anos, é um dos 26 convocados de Portugal para o Mundial 2026.

Na época que agora terminou, o internacional luso esteve em 31 jogos, marcou 10 golos e fez 3 assistências. Foram, ao todo, 7 épocas em Milão.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?