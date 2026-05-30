Sterling detido por conduzir sob efeito de álcool e drogas

O futebolista inglês Raheem Sterling, que alinhou nos neerlandeses do Feyenoord, foi detido na quinta-feira por condução perigosa, posse de drogas e por se recusar a submeter a testes toxicológicos, informou este sábado a polícia de Hampshire.

O avançado de 31 anos foi detido em Hampshire, no sul de Inglaterra, após ter terminado a temporada ao serviço do emblema de Roterdão, clube ao qual chegou em fevereiro com um contrato até 30 de junho.

A polícia de Hampshire confirmou que o Lamborghini do jogador embateu nos limitadores da faixa de rodagem, sem que o incidente tivesse provocado feridos ou outros veículos envolvidos.

“O condutor, um homem de 31 anos, de Berkshire, foi detido por suspeitas de condução após consumir drogas, posse de drogas da classe C e por não se submeter-se a provas”, detalharam as autoridades.

O internacional inglês, que terminou contrato com o Chelsea no início do ano, saiu em liberdade, após pagamento de fiança, enquanto a investigação prossegue.