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Liga dos Campeões

Um polícia ferido e 79 detidos durante festejos em Paris

30 mai, 2026 - 23:29 • Lusa

O PSG conquistou a segunda Liga dos Campeões consecutiva depois de derrotar o Arsenal nas grandes penalidades.

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Pelo menos 79 pessoas foram detidas e um polícia ficou ferido em Paris durante as comemorações do segundo título da Liga dos Campeões do PSG, informaram as autoridades locais num balanço provisório.

Segundo adiantou a Câmara Municipal de Paris, a polícia estima que se tenham reunido 20 mil adeptos nos Campos Elísios para assistir à final entre o PSG e a equipa inglesa Arsenal.

No ano passado, quando o PSG conquistou o seu primeiro título da Liga dos Campeões, duas pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas em vários pontos de França, incluindo um polícia que ficou em coma.

Na altura, 500 pessoas foram detidas só em Paris.

Os distúrbios voltaram a concentrar-se nos Campos Elísios, na avenida mais famosa e prestigiada de Paris, mas também se registaram problemas perto do Parc des Princes, estádio do PSG, e na Place de la République.

As cenas tensas, comuns em Paris após vitórias desportivas, foram registadas enquanto as autoridades francesas implementavam uma operação de segurança reforçada.

Foram mobilizados 22.000 polícias e força militar (gendarmes) em todo o país, 8.000 dos quais para Paris e área metropolitana.

O PSG, onde jogam vários portugueses, venceu este sábado o Arsenal, em Budapeste, por 4-3 nos penáltis, depois da igualdade 1-1 no prolongamento.

A Câmara Municipal adiantou que são esperadas quase 100 mil pessoas em Paris, na tarde de domingo, para celebrar o segundo título consecutivo da equipa na Liga dos Campeões com um desfile em Champ de Mars, junto à Torre Eiffel.

A seguir, o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, vai receber a equipa de jogadores e os técnicos no Palácio do Eliseu, anunciou hoje a presidência.

"O Paris Saint-Germain atingiu o auge do futebol europeu, tornando-se o único clube francês a vencer esta competição duas vezes consecutivas. Esta vitória premeia o esforço e o talento de todos os jogadores, bem como o trabalho da equipa técnica liderada por Luis Enrique", afirmou o Palácio do Eliseu, especificando que o encontro terá lugar às 17h00.

"A poucos dias do Mundial de 2026, este sucesso destaca a excelência do futebol francês e coroa o empenho de todo o clube e dos seus adeptos", acrescentou.

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