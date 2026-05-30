Vitinha. "Merecemos muito isto"

O médio Vitinha foi eleito o “homem do jogo” na final da Liga dos Campeões conquistada pelo PSG contra o Arsenal.

Bicampeões

"Duas vezes seguidas, é um prazer jogar nesta equipa. São incríveis, já lhes agradeci e volto a fazê-lo a todos, merecemos muito isto. Não tão feliz por ter sido nos penáltis, porque houve muito sofrimento, mas muito feliz".

Arsenal difícil

"Muito. Já sabíamos, especialmente quando eles marcaram cedo, mas sabíamos que tínhamos uma tarefa muito grande pela frente. Mas fomos pacientes, esperámos pela altura certa e fomos incríveis".

Família

"Significa tudo, é a razão pela qual consigo fazer isto a este nível. São a minha vida, é incrível".

Também Gonçalo Ramos reagiu com satisfação a mais uma conquista na Champions.

Espírito da equipa

"Temos muita personalidade. Mostrámos que estamos prontos para tudo."

Primeiro penálti

"Adoro estes momentos. Sou avançado, tenho de estar pronto, seja o primeiro, seja o último, seja no último minuto. Quero assumir e estar lá para os momentos decisivos."

Todos são importantes

"Todos acreditam em todos, todos podem ajudar. Confiamos em todos."

O PSG e o Arsenal empataram 1-1 no tempo regulamentar e os franceses resolveram tudo da marca dos 11 metros: 4-3.