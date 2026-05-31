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Cabo Verde derrota Sérvia na preparação para o Mundial 2026

31 mai, 2026 - 22:45 • Lusa

País lusófono vai estrear-se numa fase final de um Mundial.

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Cabo Verde bateu a Sérvia por 3-0 num jogo de preparação em Portugal que antecede a estreia dos cabo-verdianos num Campeonato do Mundo.

Numa partida disputada no Estádio do Restelo, em Lisboa, o médio Kevin Pina inaugurou o marcador aos 11 minutos para os ‘Tubarões Azuis’, que na segunda parte – e num curto espaço de tempo – marcaram por mais duas vezes, por Laros Duarte, aos 59 minutos e Gilson Benchimol, aos 62, e materializaram um triunfo justo e incontestável.

A Sérvia, que falhou a qualificação para o Mundial2026, agendado para decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e no Canadá, no qual Cabo Verde se apresentará em estreia, revelou dificuldades para se adaptar ao forte calor que se fez sentir na capital portuguesa - a partida jogou-se perante uma tarde de sol e sob 28 graus de temperatura.

Os cabo-verdianos dominaram a partida e ainda dispuseram de mais oportunidades para marcar perante uma congénere sérvia que não apresentou várias das suas principais figuras e apenas esteve perto de marcar perto do intervalo, aos 45+1 minutos, através de um livre direto apontado por Kosta Nedeljkovic, que embateu na barreira e cuja trajetória quase ludibriou o guarda-redes Vozinha.

Além do guardião ligado ao Chaves, da II Liga, Cabo Verde, seleção treinada por Pedro Leitão Brito, conhecido por 'Bubista', contou também de início com Sidny Lopes Cabral, do Benfica, Telmo Arcanjo, do Vitória de Guimarães, e Jovane Cabral, do Estrela da Amadora, como futebolistas contratualmente ligados a clubes portugueses.

Cabo Verde, apurado pela primeira vez para um Mundial de futebol, vai enfrentar Espanha, Uruguai e Arábia Saudita no Grupo H da competição.

A seleção cabo-verdiana vai disputar o primeiro jogo com a Espanha, no dia 15 de junho, enfrenta na segunda jornada o Uruguai, em 21 de junho, e fecha a fase de grupos frente à Arábia Saudita, em 26 de junho.

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