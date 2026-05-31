Liga dos Campeões

Cumprimento entre Marquinhos e Gabriel na Champions está a dar que falar

31 mai, 2026 - 15:49 • Carlos Calaveiras

Veja as imagens. Os dois jogadores foram adversários este sábado, na final da Champions, mas são colegas na seleção do Brasil.

O PSG conquistou a segunda Liga dos Campeões consecutiva e a festa foi grande no relvado em Budapeste. Mas nem todos foram logo comemorar mais uma conquista e há um gesto que está a tornar-se viral.

O capitão da equipa francesa, Marquinhos, foi o primeiro a chegar junto de Gabriel Magalhães, o jogador que desperdiçou a grande penalidade decisiva do Arsenal, para o consolar.

Os dois brasileiros, companheiros de seleção, estiveram alguns segundos à conversa e foi visível a cumplicidade entre ambos.

Veja as imagens:

O PSG conquistou a segunda Champions consecutiva. A decisão só surgiu da marca dos 11 metros. Pelo PSG falhou Nuno Mendes, pelo Arsenal desperdiçaram Eze e Gabriel.

