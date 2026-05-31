Festejos do PSG causam um morto, um ferido grave e 780 detidos

Uma pessoa morreu, uma está em estado grave e há ainda mais 219 feridos registados durante os festejos da vitória do PSG na final da Liga dos Campeões, esta madrugada.

De acordo com o jornal Le Figaro, que cita o ministro dos Negócios Estrangeiros de França, pelo menos 780 pessoas foram detidas na sequência de uma noite de celebrações e tumultos.

Só em Paris foram detidas 283 pessoas na última noite, mas os confrontos verificaram-se em 15 cidades francesas e ainda é provisório. Há pelo menos sete policias feridos, lojas danificadas e carros ardidos, numa espécie de repetição do que aconteceu o ano passado, quando a mesma equipa venceu o mesmo troféu. Em 2025, pelo menos duas pessoas morreram e a confusão resultou em duas centenas de feridos e mais de meio milhar de detidos.

A equipa chega este domingo a Paris onde a festa oficial vai começar por volta das 13h00, hora local.

Nas ruas estão já seis mil polícias e 2500 bombeiros de prevenção para a festa que arranca esta tarde. O plantel que inclui os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos vai ser recebido no Eliseu por Emanuel Macron. Segue depois para o Parque dos Príncipes.

O PSG derrotou o Arsenal nas grandes penalidades, este sábado, e reconquistou assim a Liga dos Campeões que já tinha ganhado o ano passado. Numa armada com forte presença portuguesa, o ex-médio do FC Porto, Vitinha, foi eleito o homem do jogo, mas saiu com queixas na perna direita ao minuto 106.

Ao revalidar o título da Champions, o clube tornou-se o nono a conseguir tal proeza, segundo se só contarmos com a nova "era do troféu" (nesta leva, só o Real Madrid os supera, com o seu tri conseguido entre 2015 e 2018). Os parisienses são, também, pentacampeões franceses.