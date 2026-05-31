Mundial 2026

Filho de Zidane nos convocados da Argélia

31 mai, 2026 - 21:15

Para além de Luca, destaque ainda para a presença de Mahrez.

A Argélia divulgou os 27 convocados para o próximo Campeonato do Mundo de futebol.

Destaque para a presença do guarda-redes Luca Zidane, filho de Zinedine Zidane.

A maior estrela é Mahrez, extremo ex-Manchester City. Estão também dois alegados alvos do Benfica: Anis Hadj Moussa e Mohamed Amine Amoura

Convocados:

Guarda-redes: Luca Zidane, Oussama Benbot, Melvin Mastil e Abdelatif Ramdane.

Defesas: Rafik Belghali, Samir Chergui, Rayan Aït-nouri, Jaquen Hadjam, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaïni, Zineddine Belaïd, Achref Abada, Mohamed Amine Tougaï.

Médios: Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar, Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui, Ramiz Zerrouki.

Avançados: Mohamed Amine Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Farès Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa e Riyad Mahrez.

A Argélia está no grupo J, com Argentina, Áustria e Jordânia.

