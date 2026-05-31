Florentino Pérez. Mourinho “é um grande treinador”

O presidente e recandidato do Real Madrid, Florentino Pérez, volta a elogiar José Mourinho, mas reafirma: “Não falei” com o treinador português.

Em entrevista ao “El País”, Florentino Pérez considera que o técnico português “é um grande treinador” e “conhece bem o Real Madrid e os seus jogadores”.

Apesar disso, o atual líder merengue avisa que “há muitos mais” que podem fazer o mesmo.

Florentino Pérez elogiou a primeira passagem de Mourinho pelo Real Madrid: “Chegámos a três meias-finais da Champions. Por motivos diferentes não nos qualificámos para a final, mas deu-nos uma competitividade terrível. É isso que tenho a dizer”.

"E a partir daí, os outros, que também eram bons treinadores, ganharam seis Ligas dos Campeões em dez anos."

As eleições no Real Madrid vão decorrer a 7 de junho. Para além de Florentino Pérez também concorre Enrique Riquelme.