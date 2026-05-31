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Liga dos Campeões

Macron recebeu bicampeões da Europa

31 mai, 2026 - 19:54

Estrutura do PSG esteve com o Chefe de Estado francês.

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A equipa do PSG festejou a conquista da Liga dos Campeões, este domingo, em Paris, com um desfile em Champ de Mars, junto à Torre Eiffel.

Pelo menos 100 mil pessoas saíram à rua para receber os bicampeões europeus de futebol.

Depois, o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, recebeu a equipa no Palácio do Eliseu.

A festa ficou marcada por graves incidentes em várias cidades francesas.

Pelo menos 780 pessoas foram detidas, há dezenas de feridos e um morto.

De recordar que, dentro das quatro linhas, o PSG derrotou o Arsenal e conquistou a segunda Liga dos Campeões consecutiva.

As duas equipas empataram 1-1 dentro do tempo regulamentar e os gauleses levaram a melhor da marca dos 11 metros (4-3).

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