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Mundial 2026

Maxi Araújo e Zalazar na lista final do Uruguai

31 mai, 2026 - 16:19

Ugarte e Darwin também estão na lista final de Marcelo Bielsa.

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Já são conhecidos os 26 jogadores convocados para a seleção do Uruguai que vai estar no Mundial 2026 e há dois atletas do Sporting.

Maxi Araújo e Rodrigo Zalazar estão na lista de Marcelo Bielsa. Tal como dois ex-atletas que passaram por Portugal: Manuel Ugarte (Manchester United) e Darwin (Al Hilal).

Lista completa:

Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele

Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña, Juan Manuel Sanabria

Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Maxi Araújo, Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre, Federico Viñas e Darwin Núñez
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