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Paulinho conquista Liga dos Campeões da CONCACAF

31 mai, 2026 - 16:05 • Lusa

Português foi o melhor em campo. A final foi decidida nas grandes penalidades.

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O Toluca, clube do português Paulinho, conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF ao vencer na final o Tigres, num jogo decidido nos penáltis, com o avançado luso a ser eleito melhor jogador e marcador da prova.

Numa final entre clubes mexicanos e decidida num único jogo, o empate a zero prevaleceu durante o tempo regulamentar, com o primeiro golo da partida a chegar já no prolongamento, aos 104 minutos, por Jorge Diaz, que adiantou o Toluca.

No entanto, o Tigres chegou ao empate aos 114, pelo brasileiro Joaquim, com a decisão do título a ser levada para as grandes penalidades, onde o Toluca se superiorizou e venceu por 6-5.

O internacional luso Paulinho, que foi titular e esteve em campo até aos 101 minutos, foi distinguido como o melhor marcador, com oito golos, e melhor jogador da competição.

Com este triunfo, o Toluca, que ganhou a prova continental pela terceira vez, garantiu qualificação para a Taça Intercontinental de 2026 e para o Mundial de clubes de 2029.

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