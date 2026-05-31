- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
-
Liga dos Campeões
Vítinha e Nuno Mendes no onze da Champions
31 mai, 2026 - 17:25
PSG é o clube com mais escolhidos para esta equipa de elite e tem também o melhor jogador da prova: Kvaratskhelia.
A UEFA divulgou o onze da temporada na Liga dos Campeões e o destaque vai para dois portugueses: Nuno Mendes e Vitinha.
O PSG, bicampeão europeu depois de derrotar o Arsenal na final da Champions, domina a equipa.
Além dos dois internacionais portugueses, o campeão gaulês coloca também Marquinhos, Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé.
Veja o onze do ano da Liga dos Campeões:
Guarda-redes: David Raya (Arsenal)
Defesas: Marcos Llorente (At. Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal) e Nuno Mendes (PSG).
Médios: Olise (Bayern Munique), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG)
Avançados: Kvaratskhelia (PSG), Dembélé (PSG) e Harry Kane (Bayern Munique)
Dentro de este onze está, naturalmente, o melhor jogador da época. A UEFA escolheu Kvaratskhelia.
- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
-