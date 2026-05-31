Liga dos Campeões

Vítinha e Nuno Mendes no onze da Champions

31 mai, 2026 - 17:25

PSG é o clube com mais escolhidos para esta equipa de elite e tem também o melhor jogador da prova: Kvaratskhelia.

A UEFA divulgou o onze da temporada na Liga dos Campeões e o destaque vai para dois portugueses: Nuno Mendes e Vitinha.

O PSG, bicampeão europeu depois de derrotar o Arsenal na final da Champions, domina a equipa.

Além dos dois internacionais portugueses, o campeão gaulês coloca também Marquinhos, Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé.

Veja o onze do ano da Liga dos Campeões:

Guarda-redes: David Raya (Arsenal)

Defesas: Marcos Llorente (At. Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal) e Nuno Mendes (PSG).

Médios: Olise (Bayern Munique), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG)

Avançados: Kvaratskhelia (PSG), Dembélé (PSG) e Harry Kane (Bayern Munique)

Dentro de este onze está, naturalmente, o melhor jogador da época. A UEFA escolheu Kvaratskhelia.

