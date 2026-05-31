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Vitinha, melhor em campo na final da Champions

31 mai, 2026 - 15:37

O PSG é bicampeão europeu.

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O médio Vitinha foi eleito o melhor jogador da final da Liga dos Campeões de 2025/26, prova que o PSG conquistou nas grandes penalidades contra o Arsenal.

O internacional português, de 26 anos, esteve em campo até ao intervalo do prolongamento, altura em que saiu com queixas musculares.

O PSG e o Arsenal empataram 1-1 no tempo regulamentar e a final da Champions decidiu-se da marca dos 11 metros (4-3 para os franceses).

Esta época, Vitinha participou em 50 jogos do PSG, 44 dos quais como titular, e marcou sete golos.

O jogador, ex-FC Porto, está entre os convocados de Portugal para o Mundial 2026.

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