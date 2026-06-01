Sérgio Conceição demitido do Al-Ittihad após quinto lugar

O Al-Ittihad anunciou, esta segunda-feira, a demissão do treinador português Sérgio Conceição, "com efeito imediato".

Em comunicado, o clube saudita explica que a decisão de despedir o técnico, de 51 anos, foi tomada "na sequência de uma revisão e avaliação exaustiva da performance da equipa nos últimos tempos, em alinhamento com os objetivos e aspirações do clube" para a próxima época.

"O clube estende a sua sincera gratidão ao treinador Sérgio Conceição e aos membros da sua equipa técnica, pela sua dedicação e esforço, desejando que continuem a ter sucesso no futuro", lê-se.

Ícone da seleção nacional e de clubes como FC Porto, Inter de Milão e Lazio enquanto jogador, Sérgio Conceição estreou-se como treinador principal no Olhanense. Orientou, depois, Académica, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Nantes, antes de rumar ao Dragão. Orientou o FC Porto durante sete temporadas, em que conquistou três campeonatos, quatro Taças de Portugal, uma Taça da Liga e três Supertaças.

Na temporada passada, mudou-se para o AC Milan, com que venceu uma Supertaça Italiana. Esta época, tornou-se treinador do Al-Ittihad, que levou ao quinto lugar do campeonato da Arábia Saudita.