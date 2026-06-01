Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Uma festa ao contrário: 890 detidos e uma morte em Paris após título europeu do PSG

01 jun, 2026 - 10:17 • Lusa

O número de detenções foi 45% superior face ao ano passado, quando o clube de futebol Paris Saint Germain (PSG) conquistou o primeiro título da Liga dos Campeões e cujas celebrações também provocaram tumultos.

A+ / A-

As autoridades francesas detiveram 890 pessoas no sábado e no domingo, na sequência dos confrontos após a vitória do PSG na Liga dos Campeões, em que 178 elementos das forças de segurança ficaram feridos, anunciou esta segunda-feira o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez.

O número de detenções foi 45% superior face ao ano passado, quando o clube de futebol Paris Saint Germain (PSG) conquistou o primeiro título da Liga dos Campeões e cujas celebrações também provocaram tumultos, acrescentou Laurent Nuñez em entrevista à rádio France Info.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

Já sabe o que vai mudar nas leis do jogo para o Mundial?

Mundial 2026

Já sabe o que vai mudar nas leis do jogo para o Mundial?

Convencido de que a arbitragem foi muito boa no Mu(...)

Entre os inúmeros incidentes ocorridos na noite de sábado, o mais trágico foi a morte de um motociclista de 24 anos que embateu contra blocos de betão colocados na via circular de Paris.

O Presidente francês Emmanuel Macron condenou a violência "em Paris e em outras cidades" que se seguiu à vitória do PSG na final da Liga dos Campeões em Budapeste, no sábado à noite, como "inaceitável".

Até pouco antes da meia-noite de sábado, a Procuradoria de Paris indicava que 260 pessoas tinham sido detidas, acusadas sobretudo de agressões a agentes da autoridade, ataques contra a propriedade, como roubo e vandalismo, e perturbação da ordem pública.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?