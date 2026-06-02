Agora é oficial. Marco Silva já não é treinador do Fulham

O Fulham confirmou, esta terça-feira, a saída de Marco Silva. O treinador português prepara-se para assumir o comando do Benfica.

Marco Silva deixa o Craven Cottage ao fim de cinco temporadas, em que conquistou o Championship (II Liga inglesa) logo na estreia, o primeiro título do clube em 21 anos. Na Premier League, estabilizou os "cottagers" entre a elite britânica, com um décimo, dois 11º e um 13º lugares.

Ao todo, o Fulham venceu 100 dos 229 que fez com Marco Silva ao leme, além de ter empatado 48 vezes, com 360 golos marcados.

"Ao fim de cinco anos, a nossa viagem juntos chega ao fim. Saio com uma sensação que me transmitiram logo quando cheguei: que o Fulham Football Club é uma família", escreve o treinador, numa carta aberta.

"Os jogadores ficarão com grandes memórias e momentos que partilhámos pelo nosso trabalho árduo. (...) Aos nossos adeptos, pedi desde o primeiro dia que estivessem sempre connosco. E foi isso que fizeram nestes últimos cinco anos. Alcançámos muita coisa juntos. Eu e a minha equipa técnica sentimos sempre o vosso calor. Nunca será esquecido. O Fulham estará sempre no meu coração e, mais tarde ou mais cedo, voltarei a Craven Cottage", pode ler-se, no site oficial do clube de Londres.

Agora, Marco Silva prepara-se para rumar ao Benfica. Com José Mourinho de saída para o Real Madrid, abre-se uma vaga na Luz, que permitirá ao técnico, de 48 anos, regressar a Portugal, 11 anos depois.

Depois de uma carreira, como defesa, vivida por clubes como Rio Ave, Belenenses, Sporting de Braga, Salgueiros e Estoril Praia, em que pendurou as botas, Marco Silva estreou-se como treinador em 2011/12, ao comando dos canarinhos, que subiu à I Liga logo à primeira.

Ao fim de três épocas, mudou-se para o Sporting, que conduziu à conquista da Taça de Portugal, mas onde ficou apenas uma temporada. Foi depois campeão grego, com o Olympiacos, antes de rumar a Inglaterra. Após experiências no Hull City e no Watford, fez uma época e meia no Everton, até ir para o Fulham, um "casamento" que durou cinco anos.