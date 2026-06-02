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Carlos Queiroz termina série de derrotas do Gana na estreia no banco

02 jun, 2026 - 22:36 • Inês Braga Sampaio

Treinador português esteve muito perto de dar a primeira vitória desde outubro 2025 aos ganeses, mas um golo do País de Gales nos descontos ditou o empate.

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Carlos Queiroz fez a sua estreia no banco da seleção do Gana, esta terça-feira, com um empate, por 1-1, diante do País de Gales, em Cardiff. Foi também o ponto final numa sequência de cinco derrotas seguidas.

O treinador português até esteve perto de garantir ao Gana a primeiro triunfo desde outubro de 2025, com o golo de Caleb Yirenkyi, aos 66 minutos. Porém, aos 93, Lewis Koumas restabeleceu o empate.

Na estreia de Queiroz como selecionador, o Gana tinha empatado com o México. Contudo, o técnico português não esteve no banco.

O Gana está integrado no Grupo L do Mundial 2026, juntamente com Panamá, com que se estreia a 18 de junho, Inglaterra e Croácia.

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