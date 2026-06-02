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Argentina

Claudio Úbeda deixa comando técnico do Boca Juniors

02 jun, 2026 - 22:02 • Inês Braga Sampaio

O técnico argentino não resistiu à eliminação do Torneio Apertura e da Taça Libertadores.

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O Boca Juniors informa, esta terça-feira, a saída do treinador Caudio Úbeda.

O técnico argentino, de 56 anos, não resistiu à eliminação nos oitavos de final do Torneio Apertura e na fase de grupos da Taça Libertadores.

"Agradecemos a Claudio e à sua equipa técnica o profissionalismo e o trabalho realizado durante a sua etapa no clube, e desejamos-lhes o maior dos êxitos nos próximos desafios", comunica o clube argentino.

Úbeda assumiu o comando do Boca em outubro de 2025, depois da morte de Miguel Ángel Russo, de quem era adjunto.

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  • 02 jun, 2026
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