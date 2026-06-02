Luis Suárez fica fora do Mundial e Bielsa explicou porquê

O selecionador uruguaio, Marcelo Bielsa, divulgou na segunda-feira a lista de 26 convocados para o Mundial e um dos destaques é a ausência de Luis Suárez.

O ponta de lança do Inter Miami, retirado da seleção desde 2024, tinha aberto a porta a um regresso para jogar o Mundial. O melhor marcador de sempre da seleção uruguaia considerava ter cometido um erro e revelou "ter pedido desculpa a quem precisava de pedir". No entanto, não foi suficiente para integrar a lista final.

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O selecionador uruguaio explicou a escolha. "Ele [Suárez] anunciou estar à disposição para contribuir com o regresso à seleção, o que eu entendi como uma declaração valiosa e sincera. Não tenho problemas com Suárez, mas optei por Darwin Núñez, Federico Viñas e Rodrigo Aguirre".

Entre os jogadores selecionados estão Maxi Araújo, do Sporting, e Rodrigo Zalazar, ex-SC Braga e recém-contratado pelo emblema leonino. Destaque ainda para Muslera que vai para o seu quinto Mundial, um recorde no país sul-americano.

O Uruguai está no Grupo H do Mundial juntamente com Espanha, Cabo-Verde e Arábia-Saudita.

Os convocados:

Guarda-redes: Sergio Rochet, Fernando Muslera e Santiago Mele;

Defesas: Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez e Matías Viña;

Médios: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Juan Manuel Sanabria, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo e Brian Rodríguez;

Avançados: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas e Darwin Núñez.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva