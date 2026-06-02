Marco Silva não fica no Fulham: treinador comunica decisão ao clube esta terça-feira

Marco Silva vai comunicar aos dirigentes do Fulham, esta terça-feira, que não vai renovar com o clube.

Bola Branca sabe que o treinador, alvo do Benfica para suceder a José Mourinho, está em Londres e já tomou a decisão de não continuar em Londres, uma decisão que será anunciada esta tarde.

O lisboeta, de 48 anos, treinou o Fulham nas últimas cinco temporadas, que levou à Premier League e ali estabilizou os londrinos, e decidiu agora abandonar aquele clube. Marco Silva treina em Inglaterra desde 2016/17, quando assumiu o Hull City e depois pegou nos destinos técnicos de Watford e Everton.

Antes da aventura forasteira, Marco Silva começou a carreira de treinador no Estoril Praia, onde garantiu duas classificações para a Liga Europa, de onde seguiu para o Sporting, onde conquistou uma Taça de Portugal. Antes de Inglaterra, Marco Silva treinou ainda o Olympiacos, onde conquistou o título nacional grego.