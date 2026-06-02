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Míchel é o novo treinador do Ajax

02 jun, 2026 - 22:17 • Inês Braga Sampaio

Técnico espanhol assinou um contrato de duas temporadas.

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Míchel é o novo treinador do Ajax, anunciou o clube neerlandês esta terça-feira.

O técnico espanhol, de 50 anos, assinou um contrato de duas temporadas, até 2028.

Antigo médio do Rayo Vallecano, clube que representou durante toda a carreira de jogador, Míchel estreou-se como treinador no clube de toda a vida. Ao fim de três épocas, mudou-se para o Huesca. Também esteve cinco temporadas no Girona, que levou às competições europeias.

Esta época, o Girona desceu de divisão, contudo, Míchel não perdeu mercado e, agora, vai estrear-se fora de Espanha, ao serviço do maior clube dos Países Baixos.

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