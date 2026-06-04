Andoni Iraola é o novo treinador do Liverpool

O Liverpool anunciou, esta quinta-feira, o nome do novo treinador da equipa masculina. Trata-se do espanhol Andoni Iraola.

O técnico basco, de 43 anos, sucede a Arne Slot, que foi campeão inglês na primeira época ao comando dos "reds" — a primeira depois de Jurgen Klopp —, mas desiludiu na segunda. O Liverpool não revela a duração do contrato de Iraola, que acaba de deixar o Bournemouth.

"Para mim, o futebol é emoção. Esta energia interior. Precisas dela como jogador, como adepto, como treinador. Quando chegas, tens de conquistar o direito de pertencer. Quero tornar-me mais um de vós. Compreendo que é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Estou ciente do que é esperado de mim e estou pronto para o desafio", declara Iraola, num vídeo publicado nas redes sociais do Liverpool.

O antigo defesa do Athletic de Bilbau e internacional espanhol começou a carreira de treinador no AEK de Larnaca, de Chipre. Regressou a Espanha em 2019/20, para orientar o Mirandés, antes de fazer três épocas no Rayo Vallecano. Viajou, então, para Inglaterra, onde esteve outras três temporadas no Bournemouth. Agora, dá o salto para Anfield Road.

Com Iraola ao leme, os "cherries" terminaram a primeira época em 12º e a segunda em nono na Premier League. Na época que acaba de terminar, ficaram no sexto lugar e apuraram-se para a Liga Europa.

Na próxima temporada, Andoni Iraola terá a missão de "reabilitar" o Liverpool, que terminou a época em quinto, a 25 pontos do campeão, o Arsenal, e ficou pelos quartos de final da Liga dos Campeões.