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Carles Martínez é o novo treinador do Bayer Leverkusen

04 jun, 2026 - 14:29 • Inês Braga Sampaio

O técnico espanhol, de 42 anos, sucede a Kasper Hjulmand, que não conseguiu melhor que um sexto lugar da Bundesliga.

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O espanhol Carles Martínez Novell é o novo treinador do Bayer Leverkusen, anunciou esta quinta-feira o clube alemão.

Na temporada que agora termina, Martínez, de 42 anos, levou o Toulouse ao nono lugar da Liga francesa. Agora, assina contrato válido para as próximas duas temporadas, ou seja, até junho de 2028.

Martínez sucede ao dinamarquês Kasper Hjulmand, que não conseguiu melhor que um sexto lugar da Bundesliga. Os farmacêuticos tinham sido campeões e ficado na segunda posição nas duas épocas anteriores.

Carles Martínez iniciou a carreira na formação do Barcelona, tendo depois passado pelas camadas jovens do Al Rayyan (Qatar) e da seleção do Kuwait. Em 2021/22, ingressou no Toulouse, como adjunto de Philippe Montanier. Quando o francês saiu, Martínez assumiu o cargo de treinador principal.

O Bayer é a segunda experiência de Martínez como técnico principal.

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