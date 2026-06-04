Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 04 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Itália

Conte deixa Nápoles e tem via aberta para a seleção italiana

04 jun, 2026 - 14:59 • Lusa

Técnico levou o Nápoles ao título em 2024/25. Segundo a imprensa italiana, pode ser o próximo selecionador, mas terá de aguardar pela eleição do novo presidente da federação.

A+ / A-

O Nápoles, vice-campeão italiano de futebol, oficializou hoje a saída do treinador Antonio Conte após duas temporadas no clube, nas quais conquistou um campeonato.

"O Nápoles anuncia que rescindiu, de comum acordo e antecipadamente em relação ao prazo original, os contratos de trabalho do seu treinador, Antonio Conte, e dos seus colaboradores", indicou o clube em comunicado.

O clube desejou ao treinador e equipa técnica felicidades para o futuro, agradecendo o trabalho efetuado.

Sob a orientação de Antonio Conte, o Nápoles conquistou o título de campeão italiano na época 2024/25, o quarto da sua história, e terminou em segundo lugar na Série A nesta época, tendo vencido a Supertaça.

Segundo a imprensa italiana, Antonio Conte pode ser o próximo selecionador italiano, mas terá de aguardar pela eleição do novo presidente da federação, prevista para 22 de junho.

Já o técnico Massimiliano Allegri, que deixou o AC Milan depois de ter terminado a época, pode ser o sucessor de Conte nos napolitanos, estando já a decorrerem negociações nesse sentido.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 04 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?