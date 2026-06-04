Conte deixa Nápoles e tem via aberta para a seleção italiana

O Nápoles, vice-campeão italiano de futebol, oficializou hoje a saída do treinador Antonio Conte após duas temporadas no clube, nas quais conquistou um campeonato.



"O Nápoles anuncia que rescindiu, de comum acordo e antecipadamente em relação ao prazo original, os contratos de trabalho do seu treinador, Antonio Conte, e dos seus colaboradores", indicou o clube em comunicado.

O clube desejou ao treinador e equipa técnica felicidades para o futuro, agradecendo o trabalho efetuado.

Sob a orientação de Antonio Conte, o Nápoles conquistou o título de campeão italiano na época 2024/25, o quarto da sua história, e terminou em segundo lugar na Série A nesta época, tendo vencido a Supertaça.

Segundo a imprensa italiana, Antonio Conte pode ser o próximo selecionador italiano, mas terá de aguardar pela eleição do novo presidente da federação, prevista para 22 de junho.

Já o técnico Massimiliano Allegri, que deixou o AC Milan depois de ter terminado a época, pode ser o sucessor de Conte nos napolitanos, estando já a decorrerem negociações nesse sentido.