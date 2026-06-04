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Eleições no Real Madrid. Riquelme anuncia Haaland, pai e empresária desmentem

04 jun, 2026 - 11:51 • Inês Braga Sampaio

Manchester City admite agir judicialmente contra Enrique Riquelme, que promete que Erling Haaland "tem uma cláusula e quer vir para Madrid". Clube inglês nega.

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As eleições do Real Madrid conheceram, na noite de quarta-feira, novo capítulo mediático, com a mais recente cartada eleitoral de Enrique Riquelme, que prometeu a contratação de Erling Haaland. Correu mal, porém: a agente desmente e o Manchester City admite ação legal.

"Se eu for eleito, Haaland jogará no Real Madrid", anunciou o candidato, adversário do presidente recandidato Florentino Pérez, no programa "El Hormiguero", do canal de televisão espanhol Antena 3.

Riquelme deixou até uma garantia: "Assinei uma garantia pessoal minha. Se não cumprir, pagarei 100% da quota total dos 100 mil sócios do Real Madrid. Haaland tem uma cláusula e quer vir para Madrid."

O anúncio correu mal, contudo, porque, na mesma noite, a empresária e o pai de Haaland, Rafaela Pimenta e Alfie, desmentiram a informação, num comunicado conjunto, enviado ao italiano Fabrizio Romano.

"É tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos toda a sorte aos dois candidatos nas eleições do Real Madrid", escreveram, na nota revelada pelo conhecido especialista em mercado de transferências.

O Manchester City também já reagiu. Contactada pelo jornal espanhol "Marca", fonte oficial do clube inglês declara que "as histórias que surgiram desde Espanha sobre o futuro de Erling Haaland são falsas".

"Não há possibilidade de que isso suceda e não há nenhuma cláusula contratual que o permita", sublinha a fonte oficial do City, que também admite o agir judicialmente contra Riquelme: "Estamos a considerar ações legais pelo uso da imagem do nosso jogador neste contexto."

As eleições à presidência do Real Madrid realizam-se no domingo.

Erling Haaland, de 25 anos, está no Manchester City desde 2022/23. Custou 60 milhões de euros aos ingleses, que ajudou a conquistar duas Premier Leagues, duas Taças de Inglaterra, uma Taça da Liga e uma Supertaça inglesa, além de uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia.

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