Eleições no Real Madrid. Riquelme anuncia Haaland, pai e empresária desmentem

As eleições do Real Madrid conheceram, na noite de quarta-feira, novo capítulo mediático, com a mais recente cartada eleitoral de Enrique Riquelme, que prometeu a contratação de Erling Haaland. Correu mal, porém: a agente desmente e o Manchester City admite ação legal.

"Se eu for eleito, Haaland jogará no Real Madrid", anunciou o candidato, adversário do presidente recandidato Florentino Pérez, no programa "El Hormiguero", do canal de televisão espanhol Antena 3.

Riquelme deixou até uma garantia: "Assinei uma garantia pessoal minha. Se não cumprir, pagarei 100% da quota total dos 100 mil sócios do Real Madrid. Haaland tem uma cláusula e quer vir para Madrid."

O anúncio correu mal, contudo, porque, na mesma noite, a empresária e o pai de Haaland, Rafaela Pimenta e Alfie, desmentiram a informação, num comunicado conjunto, enviado ao italiano Fabrizio Romano.

"É tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos toda a sorte aos dois candidatos nas eleições do Real Madrid", escreveram, na nota revelada pelo conhecido especialista em mercado de transferências.