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Florentino Pérez vai oferecer 150 milhões para levar "Galáctico" para o Real Madrid

05 jun, 2026 - 12:27 • Inês Braga Sampaio

Presidente recandidato às eleições do Real Madrid não revela o nome do jogador em causa, mas dá pistas. Desportivos madrilenos apontam a Vitinha e João Neves.

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O presidente recandidato às eleições do Real Madrid, Florentino Pérez, anuncia que, se vencer, fará uma proposta de 150 milhões de euros por um jogador. Não revela o nome do potencial "Galáctico", mas dá pistas.

"Na terça-feira, vou fazer uma oferta a um importante clube da Champions por um grande jogador, que seria a maior quantia de dinheiro paga pelo Real Madrid por uma transferência em toda a sua história", revela, acrescentando que o valor será de "150 milhões, pelo menos".

"Quando contratamos alguém, é para criar entusiasmo. Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Kaká. O jogador terá essa envergadura", realça.

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O anúncio foi feito na quinta-feira, no programa "Horizonte", do canal de televisão espanhol Cuatro. Florentino não adianta a identidade do jogador, contudo, diz que se trata de alguém que joga "do meio-campo para a frente" e exclui opções: Michael Olise e Harry Kane, do Bayern de Munique; e a Premier League, o que "risca" Jérémy Doku e Erling Haaland.

Os desportivos madrilenos "As" e "Marca", tradicionalmente próximos do Real Madrid, apontam dois nomes: os internacionais portugueses Vitinha, de 26 anos, e João Neves, de 21, que acabam de fazer o "bis" na Liga dos Campeões, ao serviço do Paris Saint-Germain. Algo que poderá ser especialmente apelativo para o também português José Mourinho, que já foi anunciado como o treinador do novo projeto de Florentino Pérez.

O atual presidente do Real Madrid deixa ainda uma garantia, numa "alfinetada" para o adversário de eleições, Enrique Riquelme: "Primeiro falaremos com o clube, não vamos fazer como o outro senhor."

Em causa o facto de Riquelme ter anunciado que contrataria Haaland se fosse eleito, o que gerou um desmentido da empresária e do pai do jogador, assim como uma ameaça de ação legal do Manchester City.

As eleições do Real Madrid realizam-se no domingo, 7 de junho.

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