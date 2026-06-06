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Argentina perde Balerdi para o Mundial 2026 devido a lesão

06 jun, 2026 - 20:39 • Lusa

Capitão do Marselha já vinha a sentir desconforto muscular nos últimos jogos e sofreu uma recaída na sexta-feira.

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O defesa e capitão do Marselha Leonardo Balerdi vai falhar a fase final do Mundial 2026, devido a uma lesão muscular no gémeo direito, anunciou este sábado a Associação de Futebol da Argentina (AFA).

“O defesa Leonardo Balerdi sofreu uma lesão muscular no gémeo direito e não poderá integrar o plantel que vai disputar o Mundial”, escreveu a AFA nas redes sociais.

De acordo com a federação argentina, o seu substituto será definido este fim de semana, após o particular deste sábado frente às Honduras, no Texas, nos Estados Unidos.

O jogador, de 27 anos, que já vinha a sentir desconforto muscular nos últimos jogos, sofreu uma recaída na sexta-feira, durante o treino da "albiceleste" no Ellis Field, na cidade texana de College Station.

Com três jogadores a trabalhar à parte — Nahuel Molina, Gonzalo Montiel e Nicolás Paz — e com Emiliano Martínez, Lionel Messi e Julián Álvarez ainda em recuperação, a equipa técnica optou por não arriscar e manteve Leonardo Balerdi no banco.

O substituto deverá ser escolhido a partir da lista preliminar de 55 jogadores apresentada por Lionel Scaloni em maio.

Para o setor defensivo, as opções são Marcos Senesi (Bournemouth), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Germán Pezzella (River Plate), Zaid Romero (Getafe) e Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

Após o jogo de hoje, a "albiceleste" treinará no domingo em Ellis Field e no Texas, antes de seguir para o Alabama, onde na terça-feira disputará o último particular, com a Islândia.

A estreia no Mundial está marcada para 16 de julho, frente à Argélia, na primeira jornada do Grupo J, que inclui ainda Áustria e Jordânia.

O Mundial2026 decorre, de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

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