Mundial de Futebol. Guerra de palavras por causa de vistos para jogadores iranianos entrarem nos EUA

Os jogadores da seleção iraniana de futebol receberam vistos para entrar nos Estados Unidos, afirmou um responsável norte-americano dias antes do primeiro jogo.

No entanto, a imprensa iraniana informou no sábado que alguns membros da equipa técnica ainda não tinham obtido os seus vistos.

O responsável da Casa Branca disse à Reuters na sexta-feira, 10 dias antes do jogo do Irão em Los Angeles, que os jogadores tinham recebido os seus vistos, depois de o embaixador do Irão no México, Abolfazl Pasandideh, ter afirmado na quinta-feira que não os tinham recebido.

A agência de notícias semioficial iraniana Tasnim informou que entre aqueles que não receberam vistos estavam o diretor executivo Mehdi Kharati, o secretário-geral da federação de futebol, Hedayat Mombini, e o diretor de comunicação social Mohsen Motamedkia.

Os membros da equipa técnica sem vistos viajarão para o México com a equipa, enquanto prosseguem os esforços para obter os vistos, informou a agência.

A federação de futebol do Irão afirmou que o comportamento dos coanfitriões, os EUA, “contradiz as leis desportivas internacionais” e que levará o assunto à FIFA, o órgão mundial que rege o futebol.

“O governo dos EUA, dando continuidade às suas ações hostis contra a seleção nacional... tomou uma decisão não desportiva e totalmente política ao recusar vistos a membros-chave da direção e da administração da seleção nacional de futebol iraniana”, afirmou num comunicado divulgado pela comunicação social estatal iraniana.

«Esta questão será definitivamente levada adiante pela Federação de Futebol através da FIFA.