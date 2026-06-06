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Mundial de Futebol. Guerra de palavras por causa de vistos para jogadores iranianos entrarem nos EUA

06 jun, 2026 - 13:07 • Reuters

Há informações contraditórias em relação aos vistos para os jogdores iranianos entrarem em solo norte-americano para participar no Campeonato do Mundo de Futebol.

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Os jogadores da seleção iraniana de futebol receberam vistos para entrar nos Estados Unidos, afirmou um responsável norte-americano dias antes do primeiro jogo.

No entanto, a imprensa iraniana informou no sábado que alguns membros da equipa técnica ainda não tinham obtido os seus vistos.

O responsável da Casa Branca disse à Reuters na sexta-feira, 10 dias antes do jogo do Irão em Los Angeles, que os jogadores tinham recebido os seus vistos, depois de o embaixador do Irão no México, Abolfazl Pasandideh, ter afirmado na quinta-feira que não os tinham recebido.

A agência de notícias semioficial iraniana Tasnim informou que entre aqueles que não receberam vistos estavam o diretor executivo Mehdi Kharati, o secretário-geral da federação de futebol, Hedayat Mombini, e o diretor de comunicação social Mohsen Motamedkia.

Os membros da equipa técnica sem vistos viajarão para o México com a equipa, enquanto prosseguem os esforços para obter os vistos, informou a agência.

A federação de futebol do Irão afirmou que o comportamento dos coanfitriões, os EUA, “contradiz as leis desportivas internacionais” e que levará o assunto à FIFA, o órgão mundial que rege o futebol.

O governo dos EUA, dando continuidade às suas ações hostis contra a seleção nacional... tomou uma decisão não desportiva e totalmente política ao recusar vistos a membros-chave da direção e da administração da seleção nacional de futebol iraniana”, afirmou num comunicado divulgado pela comunicação social estatal iraniana.

«Esta questão será definitivamente levada adiante pela Federação de Futebol através da FIFA.

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