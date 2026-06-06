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Roménia

Nuno Campos é o novo treinador do Dínamo de Bucareste

06 jun, 2026 - 22:42 • Lusa

Técnico português ruma à Roménia, depois de, na temporada que agora termina, ter orientado o ZTE, da Hungria.

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O treinador português Nuno Campos vai assumir o comando técnico do Dinamo de Bucareste, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas, até junho de 2028, anunciou este sábado o clube romeno.

“Bem-vindo, Nuno Campos! O nosso clube chegou a um acordo com o treinador lusitano para assumir o comando técnico”, escreveu no Facebook o emblema da capital da Roménia.

Na época 2025/26, Nuno Campos orientou o ZTE, da Liga húngara, alcançando “o melhor resultado da equipa desde o regresso à primeira liga em 2019” — o quinto lugar — e conduzindo o clube à final da Taça da Hungria, perdida por 1-0 frente ao Ferencváros.

O clube destacou ainda o percurso do treinador, que integrou a equipa técnica de Paulo Fonseca entre 2009 e 2021, período em que trabalhou em clubes como FC Porto, Sporting de Braga, Shakhtar Donetsk e Roma, conquistando vários títulos: Taça de Portugal, Supertaça de Portugal, Campeonato Ucraniano e Taça da Ucrânia.

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