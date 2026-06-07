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Christian Eriksen cai inanimado durante particular da Dinamarca frente à Ucrânia
07 jun, 2026 - 19:26 • Olímpia Mairos
Jogador dinamarquês recebeu assistência médica no relvado, saiu consciente e foi transportado para o hospital. Partida foi cancelada.
O internacional dinamarquês Christian Eriksen caiu inanimado no relvado durante o jogo particular entre a Dinamarca e a Ucrânia, este domingo, provocando momentos de grande apreensão entre jogadores, equipas técnicas e adeptos.
O incidente ocorreu aos 66 minutos, quando o médio de 34 anos foi visto a levar a mão ao peito antes de cair no relvado. Colegas de equipa e adversários perceberam de imediato a gravidade da situação e chamaram rapidamente a equipa médica.
Os profissionais de saúde entraram de imediato em campo para assistir o jogador, enquanto os restantes atletas formavam um círculo à sua volta, protegendo-o dos olhares do público e das câmaras de televisão.
Perante a situação, a partida foi interrompida e posteriormente cancelada. Nessa altura, a Dinamarca vencia por 2-1.
Em comunicado, a Federação Dinamarquesa de Futebol informou que Eriksen estava consciente após receber assistência médica.
“Christian Eriksen está consciente e sente-se bem dentro das circunstâncias. O jogo foi cancelado”, indicou a federação.
O episódio gerou enorme preocupação no mundo do futebol, tendo em conta o histórico recente do jogador. Em junho de 2021, durante o encontro entre a Dinamarca e a Finlândia, a contar para o Euro 2020, Eriksen sofreu uma paragem cardiorrespiratória em pleno relvado, tendo sido reanimado no local antes de ser transportado para o hospital, onde foi estabilizado.
Desde então, o médio conseguiu regressar à competição ao mais alto nível, retomando também a sua carreira internacional pela seleção dinamarquesa.
Eriksen encontra-se agora sob observação médica, aguardando-se novas informações sobre o seu estado de saúde.
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