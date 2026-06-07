Christian Eriksen cai inanimado durante particular da Dinamarca frente à Ucrânia

O internacional dinamarquês Christian Eriksen caiu inanimado no relvado durante o jogo particular entre a Dinamarca e a Ucrânia, este domingo, provocando momentos de grande apreensão entre jogadores, equipas técnicas e adeptos.

O incidente ocorreu aos 66 minutos, quando o médio de 34 anos foi visto a levar a mão ao peito antes de cair no relvado. Colegas de equipa e adversários perceberam de imediato a gravidade da situação e chamaram rapidamente a equipa médica.

Os profissionais de saúde entraram de imediato em campo para assistir o jogador, enquanto os restantes atletas formavam um círculo à sua volta, protegendo-o dos olhares do público e das câmaras de televisão.

Perante a situação, a partida foi interrompida e posteriormente cancelada. Nessa altura, a Dinamarca vencia por 2-1.

Em comunicado, a Federação Dinamarquesa de Futebol informou que Eriksen estava consciente após receber assistência médica.

“Christian Eriksen está consciente e sente-se bem dentro das circunstâncias. O jogo foi cancelado”, indicou a federação.