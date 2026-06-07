Dia de eleições no Real Madrid com José Mourinho à mistura

Os sócios do Real Madrid acodem às urnas, este domingo, para escolher o próximo presidente do clube espanhol: o recandidato Florentino Pérez, no poder desde 2009 e que quer levar José Mourinho, ainda treinador do Benfica, de volta para o Santiago Bernabéu; ou Enrique Riquelme.

As urnas abriram às 8h00 (hora de Portugal continental) e fecham às 19h00, no pavilhão de basquetebol do clube, em Valdebebas, Madrid.

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De um lado, está Florentino Pérez, de 79 anos. Foi o próprio presidente recandidato que convocou eleições, com um ataque à imprensa.

"Quero acabar com esta corrente 'antimadridista' que se instalou em alguns setores do jornalismo. Porque quero dizer aos sócios que vamos ter eleições e digo aos sócios que tenho de fazer isto, porque tenho de defendê-los, são os proprietários. Porque há gente que quer apoderar-se do Real Madrid. Não vou deixar", disse em conferência de imprensa.



Desde então, Florentino anunciou que José Mourinho será o seu treinador. O Benfica confirmou, a 4 de junho, que a candidatura do atual presidente do Real Madrid manifestou "firme intenção" de contratar o "Special One" caso ganhe as eleições: o preço será de 15 milhões de euros.

Pérez também já confirmou as contratações de Ibrahima Konaté, em final de contrato com o Liverpool, e Denzel Dumfries, por 20 milhões de euros. E revelou que vai fazer uma oferta de "pelo menos 150 milhões" de euros, por "um grande jogador de um importante clube" da Liga dos Campeões.

Ídolos "madridistas" na concorrência

Quando convocou eleições, Florentino desafiou os seus críticos a "sair da sombra e apresentar-se a eleições". Foi o que fez Enrique Riquelme.

O empresário, de 37 anos, CEO de uma empresa de energias renováveis, surpreendeu, logo desde início, ao apresentar Raúl González, um dos maiores ídolos do "madridismo", eterno 7, como diretor desportivo.

Foi uma candidatura construída à base de lendas dos anos 90 e 2000 do Real Madrid: além de Raúl, Fernando Hierro seria diretor da formação e o ex-FC Porto Iker Casillas teria um posto "de primeiro nível" no clube.



Chegaram, então, as promessas de contratações: Rodri e Erling Haaland, do Manchester City. Em ambos os casos, comprometeu-se por escrito a adquiri-los, porém, as horas seguintes correram mal: a empresária e o pai do norueguês desmentiram e o City ameaçou agir judicialmente.

"É tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos toda a sorte aos dois candidatos nas eleições do Real Madrid", escreveram Rafaela Pimenta e Alfie Haaland, num comunicado, na passada quarta-feira.



A polémica também estalou quando foi conhecida a aposta de Riquelme para treinador: Jurgen Klopp, atualmente diretor geral de futebol do grupo Red Bull, que detém Leipzig, Salzburgo, Bragantino e NY Red Bulls.

Pouco depois, o representante do técnico alemão negou tudo ao jornal "Süddeutsche Zeitung": "Klopp está feliz na sua função dentro da Red Bull e não tem ambição de trabalhar como treinador num clube."

Chamados a decidir entre as muitas promessas eleitorais de cada lado, os sócios do Real Madrid elegem, este domingo, o seu próximo presidente: o velho conhecido Florentino Pérez ou o jovem Enrique Riquelme.