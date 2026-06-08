Florentino Pérez reeleito presidente. José Mourinho de regresso ao Real Madrid

Florentino Pérez derrotou Enrique Riquelme foi reeleito para um oitavo mandato como presidente do Real Madrid, este domingo. Esta vitória dita também o regresso de José Mourinho ao banco dos "merengues".

O empresário, de 79 anos, CEO de uma empresa de engenharia civil, ganhou as eleições com 65% dos votos, contra 35% do adversário, segundo a imprensa espanhola.



Pelas 17h00, duas horas antes de as urnas fecharem, o Real Madrid dava conta de que tinham votado 23.593 pessoas, o que representa 31,37% do universo de 77.798 sócios habilitados a votar este domingo.

Com Florentino reeleito, fica também definido o futuro de José Mourinho. O português comprometeu-se, durante a campanha, a ser o treinador do novo projeto do presidente "merengue", que já se comprometeu, caso vencesse as eleições, a pagar os 15 milhões de euros da cláusula de rescisão vigente no contrato que liga o "Special One" ao Benfica.

Marco Silva, que deixou o Fulham, deverá ser o sucessor de Mourinho.

"Querem apoderar-se do Real Madrid"

Foi o próprio Florentino Pérez que convocou eleições, em maio.

"Quero acabar com esta corrente 'antimadridista' que se instalou em alguns setores do jornalismo. Porque quero dizer aos sócios que vamos ter eleições e digo aos sócios que tenho de fazer isto, porque tenho de defendê-los, são os proprietários. Porque há gente que quer apoderar-se do Real Madrid. Não vou deixar", disse em conferência de imprensa.



Desde então, Florentino anunciou que José Mourinho será o seu treinador. O Benfica confirmou, a 4 de junho, que a candidatura do atual presidente do Real Madrid manifestou "firme intenção" de contratar o "Special One" caso ganhe as eleições: o preço será de 15 milhões de euros.

Pérez também já confirmou as contratações de Ibrahima Konaté, em final de contrato com o Liverpool, e Denzel Dumfries, por 20 milhões de euros. E revelou que vai fazer uma oferta de "pelo menos 150 milhões" de euros, por "um grande jogador de um importante clube" da Liga dos Campeões.