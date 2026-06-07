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Real Madrid pede a Riquelme para abandonar zona da votação

07 jun, 2026 - 12:46 • Inês Braga Sampaio

As versões sobre o sucedido variam. Clube já esclareceu que não forçou a saída do candidato às eleições deste domingo.

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O candidato Enrique Riquelme protagonizou um episódio que gerou discussão, durante as eleições do Real Madrid, este domingo.

As versões sobre o que aconteceu exatamente variam. Segundo o jornal "As", depois de votar, Riquelme dirigiu-se à saída, onde foi solicitado por "muitos sócios que desejavam tirar fotos com ele".

Devido ao grande número de sócios que desejavam votar, contudo, o Real Madrid pediu a Riquelme que se movesse para o interior das instalações, para continuar a atender aos pedidos dos sócios.

"Por sua parte, Florentino Pérez já abandonou as instalações do clube, depois de muito tempo também a atender aos sócios que pediam um autógrafo ou uma selfie com ele", lê-se no site do "As".

O jornal "Marca", também de Madrid, conta uma versão diferente.

"Enrique Riquelme e os membros da sua candidatura tinham-se colocado nas zonas de saída para atender aos sócios que acudiam a votar. No entanto, o clube instou-os a abandonar o recinto", pode ler-se.

Às 12h59, a "Marca" publicou um esclarecimento do Real Madrid, que transmite que não expulsou em nenhum momento o candidato.

"Ambos os candidatos encontram-se numa sala anexa, onde estão a tirar fotos com os sócios presentes em Valdebebas", adianta o jornal.

O dia de eleições está a gerar o caos nas ruas de Madrid, com engarrafamentos nas vias de acesso à Cidade Desportiva de Valdebebas. O Real disponibilizou autocarros especiais para transportar adeptos.

As urnas fecham às 19h00. Riquelme concorre com o presidente recandidato, Florentino Pérez, à liderança do Real Madrid.

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