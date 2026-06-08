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Christian Eriksen "está bem" e deverá ter alta "em breve"

08 jun, 2026 - 14:51 • Lusa

O médio internacional dinamarquês caiu inanimado no relvado durante o particular entre a Dinamarca e a Ucrânia, no domingo.

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O médio Christian Eriksen está estável e deverá ter alta hospitalar “em breve”, depois de no domingo ter caído inanimado no relvado durante o particular entre a Dinamarca e a Ucrânia, informou esta segunda-feira a federação dinamarquesa de futebol.

“Conversei com Christian esta manhã e ele está bem. Ele está com a família e de bom humor. Esperamos que ele receba alta e volte para casa em breve”, disse Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa, citado no comunicado da federação.

No domingo, em Odense, na Dinamarca, o médio de 34 anos agarrou-se ao peito e colapsou ao minuto 66, numa altura em que a seleção dinamarquesa vencia a congénere da Ucrânia por 2-1, levando colegas e adversários a chamarem de imediato a equipa médica.

Christian Eriksen cai inanimado durante particular da Dinamarca frente à Ucrânia

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Jogador dinamarquês recebeu assistência médica no (...)

Os jogadores das duas seleções formaram um círculo para proteger o atleta das câmaras, enquanto o futebolista, que em 2025/26 representou o Wolfsburgo, recebia assistência.

O dinamarquês deixou o relvado cerca de dez minutos depois, tendo sido levado para o Hospital Universitário de Odense, e o árbitro Sigurd Kringstad decidiu terminar o encontro, após reunir com as equipas.

O episódio de domingo remete para o colapso sofrido pelo médio a 12 de junho de 2021, no Euro 2020, frente à Finlândia, quando foi assistido em campo devido a uma paragem cardiorrespiratória, que os médicos conseguiram reverter.

Posteriormente, o jogador foi transferido para um hospital de Copenhaga, onde esteve internado durante quatro dias, tendo-lhe sido implantado um desfibrilhador cardíaco, e voltou aos treinos em dezembro de 2021.

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