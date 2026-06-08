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Colômbia vence Jordânia no último teste antes do Mundial

08 jun, 2026 - 14:26 • Lusa

Jhon Arias, do Palmeiras, marcou os dois golos do encontro, assistido por um ex-FC Porto e um ex-Sporting.

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A Colômbia, adversária de Portugal na fase de grupos, venceu no domingo a Jordânia, por 2-0, no seu último jogo de preparação antes do Mundial 2026.

O avançado Jhon Arias, do Palmeiras, marcou os dois golos do encontro, aos 41 minutos, após um passe do ex-FC Porto James Rodríguez, e aos 55, com uma assistência de Santiago Arias, ex-Sporting.

Luis Suárez, avançado do Sporting e melhor marcador da I Liga portuguesa, foi titular e jogou os 90 minutos, enquanto o médio Richard Ríos, do Benfica, foi lançado ao intervalo pelo selecionador da Colômbia.

A Colômbia será o último adversário de Portugal no Grupo K, a 28 de junho, às 00h30, já depois de ter defrontado o Uzbequistão (18) e a RD Congo (23).

A Jordânia, que se estreia em Mundiais, está integrada no Grupo J, defrontando a Áustria (16 de junho), a Argélia (22) e a campeã Argentina (27).

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  • 08 jun, 2026
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