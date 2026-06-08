​Mundial 2026: EUA impedem entrada de árbitro da Somália

As autoridades norte-americanos impediram a entrada no país do árbitro Omar Artan, da Somália, um dos escolhidos para o Mundial de Futebol que arranca dentro de poucos dias.



Omar Artan chegou ao Aeroporto Internacional de Miami no sábado, num voo oriundo de Istambul, na Turquia, e foi barrado pelos serviços de fronteiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O cidadão somali foi considerado inadmissível pelas autoridades norte-americanas devido a preocupações relacionadas com os procedimentos de verificação de segurança.

A informação foi confirmada pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP), em comunicado, sem especificar quais foram essas preocupações.

A CBP não divulgou a identidade do cidadão somali. No entanto, segundo vários órgãos de comunicação social, trata-se de Omar Artan, árbitro premiado que possuía um visto válido e que se preparava para se tornar o primeiro somali a arbitrar um jogo de um Campeonato do Mundo.

A Embaixada da Somália em Washington não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Durante o fim de semana, um jogador da seleção do Iraque ficou retido no aeroporto durante sete horas.

As rigorosas políticas de imigração da administração Trump têm suscitado preocupações entre participantes e visitantes associados ao Campeonato do Mundo.

No ano passado, Washington impôs uma ampla proibição de entrada a cidadãos de 12 países, entre os quais a Somália.

Durante o fim de semana, um jogador da seleção do Iraque ficou retido no aeroporto durante sete horas.



